Россия просит США не подстрекать боевиков

В Посольстве РФ в США пояснили заявление Государственного департамента, который обвинил официальную Москву в "бомбежке мирного сирийского населения"
Как известно, обвинения в адрес российской стороны прозвучали от официального представителя Госдепа США Хизер Нойерт – она так отреагировала на поздравление российских дипломатов с Международным женским днем.
В комментарии российского посольства говорится, что Москва соблюдает все свои обязательства. Более того, РФ призвала США выполнять все резолюции Совбеза ООН по САР, а не заниматься подстрекательством боевиков. Также американцам посоветовали оказать помощь в организации гумкоридоров, эвакуации мирного населения в Восточной Гуте, пишет Inforeactor.