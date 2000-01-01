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Россия просит США не подстрекать боевиков 09.03 17:21   MIGnews.com

Россия просит США не подстрекать боевиков

В Посольстве РФ в США пояснили заявление Государственного департамента, который обвинил официальную Москву в "бомбежке мирного сирийского населения"

Как известно, обвинения в адрес российской стороны прозвучали от официального представителя Госдепа США Хизер Нойерт – она так отреагировала на поздравление российских дипломатов с Международным женским днем.

В комментарии российского посольства говорится, что Москва соблюдает все свои обязательства. Более того, РФ призвала США выполнять все резолюции Совбеза ООН по САР, а не заниматься подстрекательством боевиков. Также американцам посоветовали оказать помощь в организации гумкоридоров, эвакуации мирного населения в Восточной Гуте, пишет Inforeactor.

Отметим, с 27 февраля по инициативе российской стороны на территории Восточной Гуты были введены ежедневные гумпаузы. Каждый день по местному времени усиливается "режим тишины", чтобы без препятствий организовать гумкоридор.
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