09.03 14:43 MIGnews.com

В Индии начался "Ленинопад"

In South Tripura’s Belonia, a statue of Lenin razed amid chants of ‘Bharat Mata Ki Jai’. This, less than 48 hours after the BJP stormed to power ending a 25-year-long Left rule.



More here: https://t.co/Q7a4EsiuSh pic.twitter.com/335YDvXTb7 — The Indian Express (@IndianExpress) 5 марта 2018 г.

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В индийском в штате Трипура сторонники новоизбранной "Индийской народной партии" снесли памятник Ленину и сыграли его головой в футбол, сообщает The Indian Express.Памятник коммунистическому вождю был установлен 5 лет назад за счет представителей "Коммунистической партии", которая управляла регионом на протяжении 25 лет."Очевидцы сказали, что после того, как статуя упала, ее голова была отсоединена от тела. И тогда работники "БДП" сыграли в футбол ленинской головой", - цитирует издание слова члена коммунистической партии Тапаса Датта.Члены "Компартии" также заявили, что действующая власть подбивают народ к коммунизмофобии, и натравливает их против бывших властей.