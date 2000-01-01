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Скриншот с видео 09.03 14:43   MIGnews.com

В Индии начался "Ленинопад"

В индийском в штате Трипура сторонники новоизбранной "Индийской народной партии" снесли памятник Ленину и сыграли его головой в футбол, сообщает The Indian Express.




Памятник коммунистическому вождю был установлен 5 лет назад за счет представителей "Коммунистической партии", которая управляла регионом на протяжении 25 лет.

"Очевидцы сказали, что после того, как статуя упала, ее голова была отсоединена от тела. И тогда работники "БДП" сыграли в футбол ленинской головой", - цитирует издание слова члена коммунистической партии Тапаса Датта.

Члены "Компартии" также заявили, что действующая власть подбивают народ к коммунизмофобии, и натравливает их против бывших властей.
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