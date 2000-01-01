Памятник коммунистическому вождю был установлен 5 лет назад за счет представителей "Коммунистической партии", которая управляла регионом на протяжении 25 лет.
"Очевидцы сказали, что после того, как статуя упала, ее голова была отсоединена от тела. И тогда работники "БДП" сыграли в футбол ленинской головой", - цитирует издание слова члена коммунистической партии Тапаса Датта.
Члены "Компартии" также заявили, что действующая власть подбивают народ к коммунизмофобии, и натравливает их против бывших властей.