09.03 14:30 MIGnews.com

Гуманитарный конвой ООН прибыл в Восточную Гуту

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Колонна с гуманитарной помощью прибыла в контролируемый сирийскими повстанцами пригород Дамаска Восточная Гута.13 грузовиков с продуктами и медпрепаратами были доставлены до города Дума, сообщили в Международном комитете Красного Креста и Красного Полумесяца.Армия Сирии временно приостановила обстрелы Восточной Гуты, что позволило колонне войти в город.По информации Би Би Си, ситуация в районе оценивается как спокойная.Ранее миссия была сорвана из-за обстрелов. После начала наступления армии на этот район погибли сотни жителей.Отправленный в пятницу гуманитарный конвой - уже третья попытка доставить помощь жителям Восточной Гуты.В понедельник колонна из 46 автомобилей успела доставить только часть грузов и вынуждена был вернуться из-за возобновившихся обстрелов.