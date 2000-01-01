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youtube 09.03 14:30   MIGnews.com

Гуманитарный конвой ООН прибыл в Восточную Гуту

Колонна с гуманитарной помощью прибыла в контролируемый сирийскими повстанцами пригород Дамаска Восточная Гута.

13 грузовиков с продуктами и медпрепаратами были доставлены до города Дума, сообщили в Международном комитете Красного Креста и Красного Полумесяца.

Армия Сирии временно приостановила обстрелы Восточной Гуты, что позволило колонне войти в город.

По информации Би Би Си, ситуация в районе оценивается как спокойная.

Ранее миссия была сорвана из-за обстрелов. После начала наступления армии на этот район погибли сотни жителей.

Отправленный в пятницу гуманитарный конвой - уже третья попытка доставить помощь жителям Восточной Гуты.

В понедельник колонна из 46 автомобилей успела доставить только часть грузов и вынуждена был вернуться из-за возобновившихся обстрелов.
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