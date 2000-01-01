09.03 13:14 MIGnews.com

105 террористов убиты на Синае за месяц операции

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Египетская армия заявила, что в ходе военной операции на Синае, которая длилась месяц, были ликвидированы 105 террористов.Об этом сообщил официальный представитель вооруженных сил Египта полковник Тамер ар-Рифаи на пресс-конференции в Каире.Он отметил, что военные операции, проводимые солдатами и полицией в Центральном и Северном Синае, увенчались большим успехом. Кроме того были уничтожены 1907 схронов, складов с оружием, укрытий террористов и 471 взрывное устройство.По словам Ар-Рифаи в ходе операций погибли 16 военных армии Египта и 19 получили ранения.Напомним, антитеррористическая операция под кодовым названием "Синай-2018" началась 9 февраля.