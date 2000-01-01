Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com









flickr/Rob 09.03 13:14   MIGnews.com

105 террористов убиты на Синае за месяц операции

Египетская армия заявила, что в ходе военной операции на Синае, которая длилась месяц, были ликвидированы 105 террористов.

Об этом сообщил официальный представитель вооруженных сил Египта полковник Тамер ар-Рифаи на пресс-конференции в Каире.

Он отметил, что военные операции, проводимые солдатами и полицией в Центральном и Северном Синае, увенчались большим успехом. Кроме того были уничтожены 1907 схронов, складов с оружием, укрытий террористов и 471 взрывное устройство.

По словам Ар-Рифаи в ходе операций погибли 16 военных армии Египта и 19 получили ранения.

Напомним, антитеррористическая операция под кодовым названием "Синай-2018" началась 9 февраля.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
14:30
Гуманитарный конвой ООН прибыл в Восточную Гуту
13:50
"Это не ваше дело. Это наш регион, вот почему мы здесь"
12:45
Сауды и британцы договорились о сотрудничестве на 65 млрд
12:37
Трамп подписал указ по введению пошлин на сталь и алюминий
12:18
Либерман: мы не сдадимся из-за шантажа харедим
11:37
В Иерусалимском марафоне участвуют 35 тысяч человек
11:19
СМИ узнали, кто может быть новым главой МИД Германии
10:57
Беннет не хочет, чтобы Нетаниягу уходил в отставку
10:53
Турция взяла один из крупнейших городов Африна
10:30
Евреи обвинили Google в антисемитизме
09:59
Названы худшие страны для женщин
09:28
"Израильтяне поддерживают меня, несмотря на расследования"
08:54
Аббасу советуют принять мирный план США, чтобы не проиграть
08:21
Китай хочет сделать юань мировой валютой
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus