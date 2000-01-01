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Вице-премьер Болгарии назвали главу РПЦ `агентом КГБ` 10.03 02:19   MIGnews.com

Вице-премьер Болгарии назвал главу РПЦ "агентом КГБ"

Вице-премьер Болгарии Валерий Симеонов назвал патриарха Русской православной церкви Кирилла "агентов КГБ", сообщает Радио Свобода.

Комментируя слова патриарха о вкладе России в освобождение Болгарии, Симеонов сказал: "Он не посланник Господа Бога или Иисуса Христа. Кирилл известен как сигаретный митрополит России", пояснив, что в среди девяностых Кирилл заработал 14 миллиардов долларов, продавая безакцизные сигареты.

Симеонов также удивился, откуда у священнослужителя есть частный самолет, вилла в Швейцарии и часы за 30 тысяч долларов.

"Это не православный служитель. Это агент Михайлов, второразрядный агент советского КГБ", - заключил он.

Ранее сообщалось, что глава РПЦ предложил создать в России банка для малоимущих.
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