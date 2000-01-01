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Фото из Twitter: Nergiz Osmanlı ‏ 09.03 10:53   MIGnews.com

Турция взяла один из крупнейших городов Африна

Турецкая армия захватила один из крупнейших городов в регионе Африн – Джиндерес. Об этом сообщают СМИ Турции.

По данным информационного агентства, вооруженные силы страны при поддержке Сирийской освободительной армии (СОА) захватили и очистили районный центр сирийского города.

Отмечается, что после установления контроля "над небом", турецкая авиация приступила к интенсивным ударам по отступающим членам курдских вооруженных отрядов из Джиндереса.

Ранее сообщалось, что турецкая армия использовала химическое оружие против вооруженный курдских отрядов в деревне Аранда. В результате атаки погибли от удушья шесть мирных жителей. При этом в Турции эту опровергли эту информацию, назвав ее "пропагандой".
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