09.03 10:53 MIGnews.com
Турция взяла один из крупнейших городов Африна
Турецкая армия захватила один из крупнейших городов в регионе Африн
– Джиндерес. Об этом сообщают СМИ Турции.
По данным информационного агентства, вооруженные силы страны при поддержке Сирийской освободительной армии (СОА) захватили и очистили районный центр сирийского города.
Отмечается, что после установления контроля "над небом", турецкая авиация приступила к интенсивным ударам по отступающим членам курдских вооруженных отрядов из Джиндереса.
Ранее сообщалось, что турецкая армия использовала химическое оружие против вооруженный курдских отрядов
в деревне Аранда. В результате атаки погибли от удушья шесть мирных жителей. При этом в Турции эту опровергли эту информацию, назвав ее "пропагандой".
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