09.03 09:59 MIGnews.com

Поток нелегалов из Мексики в США упал на 40%

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Число нелегальных мигрантов, прибывающих в США через границу с Мексикой, сократилось на 40% за первые два месяца текущего года, сообщил министр внутренней безопасности страны Джон Келли. По его словам, число задержаний на границе США с Мексикой в феврале оказалось самым низким за последние пять лет.Ссылаясь на данные погранслужбы США, "Би-би-си" пишет что в январе при пересечении южной границы были задержаны 31578 человек, а в феврале - 18762 человека."С того момента, как президент Трамп вступил в должность 20 января, мы увидели серьезный спад (числа прибывающих мигрантов – ред.). Это хорошая тенденция, она означает, что меньше людей подвергают себя и свои семьи риску нападений со стороны торговцев людьми", - сказал Келли.Он также добавил, что стоимость незаконных услуг по переправлению мигрантов через южную границу возросла с 3 500 долларов до 8 000 долларов.