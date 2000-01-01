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Поток нелегалов из Мексики в США упал на 40% | Фото: Roman Catholic Archdiocese of Boston/Flickr09.03 09:59   MIGnews.com

Поток нелегалов из Мексики в США упал на 40%

Число нелегальных мигрантов, прибывающих в США через границу с Мексикой, сократилось на 40% за первые два месяца текущего года, сообщил министр внутренней безопасности страны Джон Келли. По его словам, число задержаний на границе США с Мексикой в феврале оказалось самым низким за последние пять лет.

Ссылаясь на данные погранслужбы США, "Би-би-си" пишет что в январе при пересечении южной границы были задержаны 31578 человек, а в феврале - 18762 человека.

"С того момента, как президент Трамп вступил в должность 20 января, мы увидели серьезный спад (числа прибывающих мигрантов – ред.). Это хорошая тенденция, она означает, что меньше людей подвергают себя и свои семьи риску нападений со стороны торговцев людьми", - сказал Келли.

Он также добавил, что стоимость незаконных услуг по переправлению мигрантов через южную границу возросла с 3 500 долларов до 8 000 долларов.
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