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Отец надругался над ребенком, мать вводила ему препараты | Фото: Thinkstock09.03 10:03   MIGnews.com

Отец надругался над ребенком, мать вводила ему препараты

Супружеской чете из Модиин Илит предъявлено обвинение в издевательствах над их 4-летним сыном.

Врачи заподозрили что-то неладное, после того как мальчик несколько раз поступал в больницу с совершенно разными и необъяснимыми симптомами, и установили в его палате скрытые камеры.

Камеры зафиксировали момент сексуальной атаки отца против сына.

На записи также видно, как мать дает сыну медицинские препараты.

Предполагается, что мать страдает от “синдрома Мюнхгаузена” - состояния, в котором больной вредит себе с целью привлечения внимания окружающих и врачей. В некоторых случаях, этот синдром выражается в том, что мать, по тем же мотивам, вредит собственному ребенку.

От чего страдает отец неизвестно.

Руководство больничного центра Шиба сообщило, что состояние мальчика значительно улучшилось, и что опасности для его здоровья нет.

Было установлено, что мать вводила сыну в вену медицинские препараты - соленую воду и хлористый натр. Это резко повышало количество натрия в крови “до экстремального уровня” и создавало прямую угрозу жизни ребенка, заявили врачи.

Ребенок был госпитализирован в госпитале Тель Ха-Шомер с марта 2016 года шесть раз.
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