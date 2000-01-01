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Amazon изъял из продажи книги, отрицающие Холокост | Фото: Nina A.J./Flickr09.03 09:27   MIGnews.com

Amazon изъял из продажи книги, отрицающие Холокост

После соответствующих запросов от администрации мемориального комплекса Яд ва-Шем и организации Совет представителей британских евреев с сайта британского филиала онлайн-магазина Amazon были удалены три книги, отрицающие Холокост.

Названия литературных "творений" говорят сами за себя: "Холокост: величайшая ложь всех времен" Элеоноры Виттакерс, "Мистификация XX века: против воображаемого истребления европейского еврейства" Артура Р. Бутца и "Действительно ли шесть миллионов умерли?" Ричарда Харвуда. Изъятие книг из продажи британский Amazon подтвердил на этой неделе.

Совет представителей британских евреев назвал "крайне неуместным столь уважаемому книготорговцу" продавать литературу с отрицанием Катастрофы еврейского народа. А после изъятия книг из продажи вице-президент организации Мари ван дер Зил выразила удовлетворение от того, что администрация магазина вняла ее обращению.

"Во времена рекордного уровня антисемитизма очень приятно, что Amazon удалила со своего сайта эти оскорбительные книги. Это не произведения исторической важности, а лишь попытка антисемитов очистить нацистов от их преступлений и разжечь огонь ненависти", - цитирует ее AFP.

В свою очередь директор библиотек Яд ва-Шем Роберт Ярозетт обратился к директору Amazon Джеффу Безосу с письмом, в котором отметил, что, хотя он и выступает за свободу слова, "отрицание Холокоста и другие формы ненависти бесспорно поощряют предрассудки и преступления на почве ненависти".
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