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Россияне возвращаются на Родину, разочаровавшись в Европе | Фото: Thinkstock10.03 02:31   MIGnews.com

Россияне возвращаются на Родину, разочаровавшись в Европе

Около 150 тысяч россиян вернулись на Родину из-за рубежа в прошлом году, причем, каждый пятый приехал из Евросоюза, пишет газета "Известия" со ссылкой на данные МВД и МИД.

Соотечественники возвращаются в Россию благодаря программе содействия добровольному переселению.

"Необоснованная ненависть к России послужила главным мотивом для того, чтобы после более чем 19 лет жизни в Чехии я решила вернуться домой", — рассказала изданию одна из вернувшихся россиянок.

"В Германии я понял, что у меня гораздо меньше перспектив по трудоустройству, чем в России", – отметил мужчина, вернувшийся на Родину после 12 лет жизни в Германии.

Как прогнозируют аналитики, число желающих покинуть Евросоюз и переселиться обратно в Россию увеличится. Это произойдет в том случаем, если политическая обстановка в Европе не улучшится.

Антироссийские настроения в Европе усилились после того, как в 2014 году Запад обвинил Москву в якобы агрессивных действиях против Киева.
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