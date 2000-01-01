09.03 08:33 MIGnews.com

Правящая партия Испании объявила бойкот бойкоту Израиля

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Правящая Народная партия Испании одобрила поправки к своему уставу, в котором отвергается какое-либо содействие международной антиизраильской кампании Boycott, Divestment, and Sanction.Произраильская организация ACOM сообщает, что такое решение было принято большинством голосов на 18-м партийном конгрессе, став первым конкретным шагом в противостоянии BDS. Отмечается, что встреча была "преисполнена поддержкой в пользу отказа от антисемитской деятельности и объявления незаконности кампаний BDS".Помимо того, было принято решение не утверждать и не предоставлять никакую финансовую поддержку организациям, которые своими действиями поощряют или оправдывают дискриминацию по признаку национальности, расы, религии или мнений.ACOM приветствовала данное решение и "решительную борьбу" Народной партии с "угрозами основным свободам и верховенству закона" в лице BDS.Стоит отметить, что благодаря усилиям именно этой организации 15 испанских муниципалитетов добровольно или в судебном порядке отказался от резолюций в поддержку антиизраильской кампании, а против городских чиновников Ксерако, что около Валенсии, было заведено уголовное дело по факту запугивания еврейского регги-исполнителя Матисьяху.