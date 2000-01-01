Возобновилась работа станции Ха-Шалом

Израильские СМИ сообщают о том, что утром 9 марта возобновилась работа железнодорожной станции Ха-Шалом.
Станция была закрыта для проведения работ по строительству тоннелей в рамках проекта скоростного трамвая в Тель-Авиве.
Станцию открыли на три дня раньше намеченного срока.
Закрытие станции привело к транспортному коллапсу в Тель-Авиве: компания Израильские Железные Дороги была вынуждена использовать автобусы шаттлы для перевозки пассажиров, следовавших через Тель-Авив в северном и южном направлении. Поездка через центр Тель-Авива в эти дни занимала до трех часов.