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09.03 07:13   MIGnews.com

Возобновилась работа станции Ха-Шалом

Израильские СМИ сообщают о том, что утром 9 марта возобновилась работа железнодорожной станции Ха-Шалом.

Станция была закрыта для проведения работ по строительству тоннелей в рамках проекта скоростного трамвая в Тель-Авиве.

Станцию открыли на три дня раньше намеченного срока.

Закрытие станции привело к транспортному коллапсу в Тель-Авиве: компания Израильские Железные Дороги была вынуждена использовать автобусы шаттлы для перевозки пассажиров, следовавших через Тель-Авив в северном и южном направлении. Поездка через центр Тель-Авива в эти дни занимала до трех часов.
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