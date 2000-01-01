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Ночная пальба в Рамат-Гане, трое раненых 09.03 07:00   MIGnews.com

Ночная пальба в Рамат-Гане, трое раненых

Ночью 9 марта два грабителя влезли в здание на улице Яир в Рамат Хен, Рамат-Ган.

Прибывший по вызову полицейский патруль заблокировал улицу машиной, но грабители протаранили ее своей, ранив при этом полицейского.

Полицейские открыли огонь по автомобилю грабителей, ранив обоих.

Раненые грабители и полицейский эвакуированы в госпиталь Тель Ха-Шомер.

Полиция заявила, что речь идет о “криминальном инциденте”.
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