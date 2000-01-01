09.03 07:00 MIGnews.com

Ночная пальба в Рамат-Гане, трое раненых

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Ночью 9 марта два грабителя влезли в здание на улице Яир в Рамат Хен, Рамат-Ган.Прибывший по вызову полицейский патруль заблокировал улицу машиной, но грабители протаранили ее своей, ранив при этом полицейского.Полицейские открыли огонь по автомобилю грабителей, ранив обоих.Раненые грабители и полицейский эвакуированы в госпиталь Тель Ха-Шомер.Полиция заявила, что речь идет о “криминальном инциденте”.