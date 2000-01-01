09.03 18:57 MIGnews.com

Иран провел пробные испытания морской ракеты

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Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) успешно провел пробные испытания морской ракеты, как сообщает в четверг, 4 марта, полуофициальное информационное агентство Tasnim. Иранские испытания могут вызвать обеспокоенность Вашингтона, чей военный корабль находится в водах близ Ирана.Tasnim сообщает, что ракета, называемая Ормуз-2, может уничтожать движущиеся цели в море на дальность до 300 км. Ракета была построена в Иране, отмечается в сообщении."На этой неделе военно-морская баллистическая ракета под названием "Ормуз-2" успешно уничтожила цель, которая находилась на расстоянии 250 км", - сказал Амир Али Гаджизаде, командующий воздушно-космическими силами ИРГК.Испытание ракет стало последним событием в давнем соперничестве между Ираном и Соединенными Штатами в Ормузском проливе и вокруг него, который охраняет вход в Персидский залив. Около 20 % мировой нефти проходит по водному пути, ширина которого составляет менее 40 км в самом узком месте.