09.03 14:50 MIGnews.com

Пентагон перекинул в Сирию морскую пехоту

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США перебросили в Сирию несколько сотен морских пехотинцев при поддержке тяжелой артиллерии в рамках подготовки полномасштабной операции по освобождению самопровозглашенной столицы "Исламского государства", города Ракки.Об этом в четверг, 9 марта, сообщило агентство AFP со ссылкой на источник в американской администрации. Он подтвердил информацию газеты The Washington Post, 8 марта сообщившей об отправке военнослужащих корпуса морской пехоты США в Сирию.По данным источника агентства, гаубицы артиллерийской батареи американской армии размещены в одном из форпостов коалиции на севере Сирии.Кроме того, Вашингтон направит еще до тысячи военнослужащих для резерва в Кувейте, откуда они, при необходимости, будут перебрасываться для последующих операций против боевиков ISIS.