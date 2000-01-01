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Пентагон перекинул в Сирию морскую пехоту | Фото: Official U.S. Navy Page/Flickr09.03 14:50   MIGnews.com

Пентагон перекинул в Сирию морскую пехоту

США перебросили в Сирию несколько сотен морских пехотинцев при поддержке тяжелой артиллерии в рамках подготовки полномасштабной операции по освобождению самопровозглашенной столицы "Исламского государства", города Ракки.

Об этом в четверг, 9 марта, сообщило агентство AFP со ссылкой на источник в американской администрации. Он подтвердил информацию газеты The Washington Post, 8 марта сообщившей об отправке военнослужащих корпуса морской пехоты США в Сирию.

По данным источника агентства, гаубицы артиллерийской батареи американской армии размещены в одном из форпостов коалиции на севере Сирии.

Кроме того, Вашингтон направит еще до тысячи военнослужащих для резерва в Кувейте, откуда они, при необходимости, будут перебрасываться для последующих операций против боевиков ISIS.
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