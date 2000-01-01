Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












Израиль: водитель автобуса всю жизнь ездил без прав | Фото: Thinkstock09.03 17:49   MIGnews.com

Израиль: водитель автобуса всю жизнь ездил без прав

Транспортная полиция остановила для проверки автобус в районе Неве Илан.

Автобус вез пассажиров в Кфар Касем. Предъявленные водителем права на вождение вызвали подозрение у полицейских. При более тщательной проверке выяснилось, что речь идет о подделке.

Выяснилось, что 40-летний подозреваемый ранее многократно задерживался за вождение без прав и даже отсидел за это тюремный срок. Он был немедленно арестован. Пассажиров на другом автобусе доставили к месту назначения.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
17:23
Спецпредставитель Трампа посетит Израиль на следующей неделе
16:58
ЦАХАЛ вернет тело подозреваемого в планировании теракта
16:17
Школьник откопал самолет с останками нацистского пилота
15:51
Подземную стену вокруг Газы построят иностранные рабочие
15:16
В Иерусалиме начали лечить аутизм марихуаной
14:50
Пентагон перекинул в Сирию морскую пехоту
14:16
Саре Нетаниягу запретили обжаловать приговор по Мени Нафтали
13:53
Профессор-педофил притворился Бибером и совратил 931 ребенка
13:37
Парламент Швейцарии проголосовал против финансирования BDS
13:12
Тель-Авив: известный певец избил жену на улице
13:03
В Калькилии задержан оперативник "Хизбаллы"
12:45
Кнессет провалил законопроект об увеличении помощи пожилым
12:36
ЦАХАЛ арестовал депутата ПА от ХАМАСа
12:36
Golan Telecom продан, покупателя обязали держать низкие цены
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus