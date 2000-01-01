09.03 17:49 MIGnews.com

Израиль: водитель автобуса всю жизнь ездил без прав

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Транспортная полиция остановила для проверки автобус в районе Неве Илан.Автобус вез пассажиров в Кфар Касем. Предъявленные водителем права на вождение вызвали подозрение у полицейских. При более тщательной проверке выяснилось, что речь идет о подделке.Выяснилось, что 40-летний подозреваемый ранее многократно задерживался за вождение без прав и даже отсидел за это тюремный срок. Он был немедленно арестован. Пассажиров на другом автобусе доставили к месту назначения.