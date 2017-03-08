09.03 18:46 MIGnews.com

Тель-Авив: ювелир отбился от банды грабителей

תיעוד: בעל חנות התכשיטים שהוכה בפטיש, סיכל שוד - והוביל למעצר השודדים. @doronhe עם הפרטים המלאים >> https://t.co/qMWD2ZuvBv pic.twitter.com/NFIpRVWbdp — חדשות 10 (@news10) March 8, 2017

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10-й канал израильского ТВ показал съемку камер наблюдения в ювелирном магазине на Кикар Ха-Медина в Тель-Авиве в момент попытки ограбления.На магазин напали в декабре прошлого года. Ювелир, не испугавшись трех здоровых мужчин , один из которых бил его огромным молотком, оказал сопротивление и выгнал их из магазина.Грабители не только не смогли ничего вынести из магазина, но и оставили в нем отпечатки пальцев и следы ДНК. Благодаря этому полиции удалось их, в конце концов найти. Они были арестованы 6 марта.