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Тель-Авив: ювелир отбился от банды грабителей 09.03 18:46   MIGnews.com

Тель-Авив: ювелир отбился от банды грабителей




10-й канал израильского ТВ показал съемку камер наблюдения в ювелирном магазине на Кикар Ха-Медина в Тель-Авиве в момент попытки ограбления.

На магазин напали в декабре прошлого года. Ювелир, не испугавшись трех здоровых мужчин , один из которых бил его огромным молотком, оказал сопротивление и выгнал их из магазина.

Грабители не только не смогли ничего вынести из магазина, но и оставили в нем отпечатки пальцев и следы ДНК. Благодаря этому полиции удалось их, в конце концов найти. Они были арестованы 6 марта.
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