09.03 13:53 MIGnews.com

Профессор-педофил притворился Бибером и совратил 931 ребенка

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Полиция Австралии арестовала 42-летнего профессора права из Квинслендского технологического университета Гордона Дугласа Чалмерса, который долгое время выдавал себя за популярного канадского певца Джастина Бибера, чтобы совращать малолетних фанатов исполнителя по интернету.Как пишет "Би-би-си", на различных онлайн-платформах, включая Facebook и Skype, он регистрировал фейковые аккаунты и, представляясь Бибером, просил детей высылать ему эротические фотографии. Таким нехитрым способом педофил совершил 931 преступление сексуального характера.Оказалось, что, благодаря современным технологиям, онлайн-педофил действовал он по всему миру, совратив детей и подростков как минимум из четырех стран: Германии, Англии, США и Австралии. По предварительным данным первые "экспонаты" появились в его коллекции около 10 лет назад.В ноябре прошлого года австралийские правоохранительные органы задержали его запросу властей США и Германии, а перед судом он предстанет 6 апреля. Отмечается, что, хоть он и отказался предоставить полиции доступ к фейковым аккаунтам и к облачному хранилищу, доказательства его вины все же есть.