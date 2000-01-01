Профессор-педофил притворился Бибером и совратил 931 ребенка
Полиция Австралии арестовала 42-летнего профессора права из Квинслендского технологического университета Гордона Дугласа Чалмерса, который долгое время выдавал себя за популярного канадского певца Джастина Бибера, чтобы совращать малолетних фанатов исполнителя по интернету.
Как пишет "Би-би-си", на различных онлайн-платформах, включая Facebook и Skype, он регистрировал фейковые аккаунты и, представляясь Бибером, просил детей высылать ему эротические фотографии. Таким нехитрым способом педофил совершил 931 преступление сексуального характера.
Оказалось, что, благодаря современным технологиям, онлайн-педофил действовал он по всему миру, совратив детей и подростков как минимум из четырех стран: Германии, Англии, США и Австралии. По предварительным данным первые "экспонаты" появились в его коллекции около 10 лет назад.
В ноябре прошлого года австралийские правоохранительные органы задержали его запросу властей США и Германии, а перед судом он предстанет 6 апреля. Отмечается, что, хоть он и отказался предоставить полиции доступ к фейковым аккаунтам и к облачному хранилищу, доказательства его вины все же есть.