09.03 20:44 MIGnews.com

Арабка выдавала себя за врача больницы Рамбам

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Офицер службы безопасности больницы Рамбам подал жалобу в полицию на арабскую гражданку, выдававшую себя за врача-специалиста, работающего в госпитале.Немедленно по получении жалобы началось совместное расследование полиции и министерства здравоохранения.В ходе следствия выяснилось, что гражданка никогда не получала медицинского образования. Она выдавала себя за врача собственным родственникам и всем кто ее знал на протяжении длительного времени.Арабку, после допроса, освободили под домашний арест. На настоящий момент неизвестно, занималась ли она чьим-либо “лечением”.