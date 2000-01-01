09.03 20:44 MIGnews.com
Арабка выдавала себя за врача больницы Рамбам
Офицер службы безопасности больницы Рамбам подал жалобу в полицию на арабскую гражданку, выдававшую себя за врача-специалиста, работающего в госпитале.
Немедленно по получении жалобы началось совместное расследование полиции и министерства здравоохранения.
В ходе следствия выяснилось, что гражданка никогда не получала медицинского образования. Она выдавала себя за врача собственным родственникам и всем кто ее знал на протяжении длительного времени.
Арабку, после допроса, освободили под домашний арест. На настоящий момент неизвестно, занималась ли она чьим-либо “лечением”.
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