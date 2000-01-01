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Арабка выдавала себя за врача больницы Рамбам | Фото: Thinkstock09.03 20:44   MIGnews.com

Арабка выдавала себя за врача больницы Рамбам

Офицер службы безопасности больницы Рамбам подал жалобу в полицию на арабскую гражданку, выдававшую себя за врача-специалиста, работающего в госпитале.

Немедленно по получении жалобы началось совместное расследование полиции и министерства здравоохранения.

В ходе следствия выяснилось, что гражданка никогда не получала медицинского образования. Она выдавала себя за врача собственным родственникам и всем кто ее знал на протяжении длительного времени.

Арабку, после допроса, освободили под домашний арест. На настоящий момент неизвестно, занималась ли она чьим-либо “лечением”.
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