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09.03 11:33   MIGnews.com

8 марта: Мигрант изнасиловал женщину в южном Тель-Авиве

В израильских социальных сетях бушует буря возмущения в связи с сообщениями о том, что 8 марта незаконный мигрант жестоко изнасиловал 40-летнюю женщину в районе старой автобусной станции в южном Тель-Авиве.

Женщине помог прохожий, который отвез ее в больницу.

Сообщение об изнасиловании опубликовал известный рэппер Йоав Элиас. Он написал в facebook: Снова жестокое изнасилование, совершенное мигрантом, снова от нас прячут правду. Полиция в растерянности и не может защитить граждан, замалчивает проблемы и тем самым только усугубляет их. Вы, оторованные от реальности в Тель-Авиве, я напоминаю вам, что изнасилование произошло в четырех минутах ходьбы от бульвара Ротшильд, и в трех минутах от Флорентина. Проснитесь!”

Комментаторы пишут под постом Элияса: “Очень “удивлен” сообщением об изнасиловании. Еврейскую женщину изнасиловали в южном Тель-Авиве, но кому есть дело до евреев, живущих в южном Тель-Авиве? В прессе нет и четверти упоминания об этом!”, "Все кому нравится идея пребывания здесь рабочих из стран третьего мира - пройдитесь по южному Тель-Авиву, там суданцы могут вас изнасиловать прямо на улице, после этого вы можете вернуться к нормальной жизни в своих защищенных кварталах".
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