09.03 16:17 MIGnews.com

Школьник откопал самолет с останками нацистского пилота

This 14-year-old boy found the wreckage of a World War II plane with remains of the pilot in the cockpit https://t.co/eiN4CagPOZ pic.twitter.com/zmqdLUG8ur — CNN International (@cnni) 8 марта 2017 г.

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Четырнадцатилетний датский школьник Даниэль Кристиансен и его отец нашли обломки самолета времен Второй мировой войны с останками пилота внутри, сообщает телеканал CNN.Подросток пытался при помощи металлоискателя отыскать предметы, которые можно было бы принести на урок истории, чтобы выполнить домашнее задание. На глубине около восьми метров школьник обнаружил крупные куски железа.Отец Даниэля одолжил у соседей экскаватор, чтобы откопать находку.В итоге выяснилось, что под землей находились фрагменты фюзеляжа немецкого истребителя Messerschmitt, разбившегося в конце 1944 года.