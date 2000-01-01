Rambler's Top100








Опросы




Nakonu.com











Стрельба в Таиланде: все подробности жуткого ЧП | Фото:09.02 08:04   MIGnews.com

Стрельба в Таиланде: все подробности жуткого ЧП

Таиландские правоохранители ликвидировали 32-летнего военнослужащего Джакрапанта Томма, открывшего беспорядочный огонь по прохожим, в результате чего по последним данным погибли минимум 25 человек.

Число раненных по разным источникам составляет от 34 до 63 человек, однако точный подсчет пострадавших затрудняет тот факт, что их доставили в разные больницы города, сообщает местное издание Bangkok Post.

В операции принимали участие несколько сотен силовиков, в числе которых элитные бойцы специального назначения, которые и проводили штурм.







Когда местное элитное спецподразделение начало штурмовать здание, оттуда выбежало множество ошеломленных покупателей, а сам Томма ни на секунду не расставался со своим аккаунтом в социальной сети в Facebook, где он даже успел записать видео с жалобами на то, что он уже "устал стрелять в людей" и у него "болит палец".

"Боевика застрелили в половину десятого утра по местному времени. Он находился в здании более 17 часов", - заявил начальник отдела по борьбе с преступностью Джирабхоб Бхуридей. Эту же информацию также подтвердили и другие высокопоставленные полицейские.

Злоумышленника, проходившего воинскую службу на военной базе Суратхампитхак, удалось ликвидировать в результате штурма здания торгового центра Terminal 21 в тайском городе Корат. Стоит отметить, что силы безопасности вынуждены были попросить у местных СМИ предоставить свои беспилотники, поскольку летательные аппараты силовиков были выведены из строя.







Напомним, в субботу, 8 февраля, Томма застрелил своего командира и еще двух человек, одной из которых оказалась пожилая женщина, после чего угнал машину и направился к торговому центру Terminal 21, где боевик захватил заложников и скрывался на протяжение 17 часов. Ночь была усеяна тяжелыми перестрелками и спорадической эвакуацией.

Стоит также отметить, что боевик захватил многоуровневый ТРЦ в момент, который на тот момент был переполнен покупателями.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
09:06
Израиль: Главные прокурорши в бешенстве от слива коллег
08:34
Иран отложил запуск спутника Zafar до лучших времен
08:19
Ганц о встрече Ольмерта с Аббасом: он у меня не работает
07:41
Ноль и ниже: волна необычного холода в Израиле
07:04
Коронавирус: в Ухане открылся второй экспресс-госпиталь
06:42
Лидер Судана: Аллах разрешил мне встретиться с Нетаниягу
06:00
Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить
05:49
Пилот Коби Брайанта мог избежать катастрофы - комиссия
04:42
Принц Гарри проходил терапию после потери матери
03:50
Названо негативное влияние виагры на организм
02:18
Назван простой способ обезопаситься от инсульта
01:16
Израильтяне нашли критическую уязвимость автопилота Tesla
00:07
Посольство РФ в Праге может "очутиться" на площади Немцова
23:06
Малахов ждет пополнения в семействе
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus