09.02 08:04 MIGnews.com

Стрельба в Таиланде: все подробности жуткого ЧП

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Таиландские правоохранители ликвидировали 32-летнего военнослужащего Джакрапанта Томма, открывшего беспорядочный огонь по прохожим, в результате чего по последним данным погибли минимум 25 человек.Число раненных по разным источникам составляет от 34 до 63 человек, однако точный подсчет пострадавших затрудняет тот факт, что их доставили в разные больницы города, сообщает местное издание Bangkok Post.В операции принимали участие несколько сотен силовиков, в числе которых элитные бойцы специального назначения, которые и проводили штурм.Когда местное элитное спецподразделение начало штурмовать здание, оттуда выбежало множество ошеломленных покупателей, а сам Томма ни на секунду не расставался со своим аккаунтом в социальной сети в Facebook, где он даже успел записать видео с жалобами на то, что он уже "устал стрелять в людей" и у него "болит палец"."Боевика застрелили в половину десятого утра по местному времени. Он находился в здании более 17 часов", - заявил начальник отдела по борьбе с преступностью Джирабхоб Бхуридей. Эту же информацию также подтвердили и другие высокопоставленные полицейские.Злоумышленника, проходившего воинскую службу на военной базе Суратхампитхак, удалось ликвидировать в результате штурма здания торгового центра Terminal 21 в тайском городе Корат. Стоит отметить, что силы безопасности вынуждены были попросить у местных СМИ предоставить свои беспилотники, поскольку летательные аппараты силовиков были выведены из строя.Напомним, в субботу, 8 февраля, Томма застрелил своего командира и еще двух человек, одной из которых оказалась пожилая женщина, после чего угнал машину и направился к торговому центру Terminal 21, где боевик захватил заложников и скрывался на протяжение 17 часов. Ночь была усеяна тяжелыми перестрелками и спорадической эвакуацией.Стоит также отметить, что боевик захватил многоуровневый ТРЦ в момент, который на тот момент был переполнен покупателями.