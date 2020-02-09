09.02 07:20 MIGnews.com

Мятеж харедим: В Иерусалиме арестован раввин Берланд

שני שוטרים נפצעו בעימותים שפרצו בעקבות מעצר הרב ברלנד ומקורביו @Yossi_eli pic.twitter.com/UuCiPEs587 — חדשות 13 (@newsisrael13) February 9, 2020

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Израильские СМИ сообщают о том, что минувшей ночью в квартале Меа Шаарим в Иерусалиме был арестован лидер бреславской общины Шуву Баним Элиезер Берланд и его жена.Также были задержаны еще пять высокопоставленных членов общины.Во время задержания раввина начались столкновения полиции с обитателями квартала. Два офицера МАГАВа ранены камнями.Полиция распространила заявление о том, что “после скрытого расследования, рано утром 9 февраля полиция осуществила рейды в домах шести подозреваемых, которые были арестованы по подозрению в совершении уголовных преступлений, афер и уклонении от налогов”.В марте прошлого года раввину Берланду, его жене, сыну и внуку был предъявлен огромный иск. Их обвиняли в присвоении и использовании 50 миллионов шекелей, пожертвованных организациям Шуву Баним. Первоначальная сумма иска составляла 200 миллионов шекелей, но, в конечном итоге, удалось подтвердить присвоение лишь 50 миллионов. Иск предъявил адвокат Иссахар Бен Хилель, назначенный временным управляющим организаций Шуву Баним.В ходе расследования, проведенного адвокатом Бен Хилелем выяснилось, что большая часть этих активов была переведена за границу, главным образом в Умань, для покупки там собственности. Имя самого раввина Берланда не фигурировало в иске, поскольку он не подписывал банковских документов.Ранее раввин Берланд был осужден за совершение сексуальных преступлений в отношении женщины - члена его общины. Он бежал за границу, жил в Южной Африке и Европе. Он был арестован в Нидерландах и депортирован в Израиль. В Израиле он был осужден к тюремному заключению, но его срок сокращен из-за ухудшения состояния здоровья.