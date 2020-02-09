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Мятеж харедим: В Иерусалиме арестован раввин Берланд 09.02 07:20   MIGnews.com

Мятеж харедим: В Иерусалиме арестован раввин Берланд

Израильские СМИ сообщают о том, что минувшей ночью в квартале Меа Шаарим в Иерусалиме был арестован лидер бреславской общины Шуву Баним Элиезер Берланд и его жена.

Также были задержаны еще пять высокопоставленных членов общины.

Во время задержания раввина начались столкновения полиции с обитателями квартала. Два офицера МАГАВа ранены камнями.



Полиция распространила заявление о том, что “после скрытого расследования, рано утром 9 февраля полиция осуществила рейды в домах шести подозреваемых, которые были арестованы по подозрению в совершении уголовных преступлений, афер и уклонении от налогов”.

В марте прошлого года раввину Берланду, его жене, сыну и внуку был предъявлен огромный иск. Их обвиняли в присвоении и использовании 50 миллионов шекелей, пожертвованных организациям Шуву Баним. Первоначальная сумма иска составляла 200 миллионов шекелей, но, в конечном итоге, удалось подтвердить присвоение лишь 50 миллионов. Иск предъявил адвокат Иссахар Бен Хилель, назначенный временным управляющим организаций Шуву Баним.

В ходе расследования, проведенного адвокатом Бен Хилелем выяснилось, что большая часть этих активов была переведена за границу, главным образом в Умань, для покупки там собственности. Имя самого раввина Берланда не фигурировало в иске, поскольку он не подписывал банковских документов.

Ранее раввин Берланд был осужден за совершение сексуальных преступлений в отношении женщины - члена его общины. Он бежал за границу, жил в Южной Африке и Европе. Он был арестован в Нидерландах и депортирован в Израиль. В Израиле он был осужден к тюремному заключению, но его срок сокращен из-за ухудшения состояния здоровья.


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