Ноль и ниже: волна необычного холода в Израиле

Израильские СМИ предупреждают, что в ближайшие дни в стране “будет по настоящему холодно”.
В Иерусалиме будет минус два, в некоторых районах Голанских высот - минус пять. Такие условия, несомненно, способствуют выпадению снега, но метеорологи пока скептично относятся к подобной перспективе.
Минувшей ночью в Иерусалиме все еще было относительно “тепло” - +4, но завтра ожидается ощутимое падение температуры. Сегодня в Кацрин ожидается 3-10 градусов, в Цфате - 0-4, Тверии - 7-13, Хайфе - 5-10, Афуле - 5-12, Бейт-Шеан - 7-14, Тель-Авиве- 7-13, Иерусалиме 4-7, Ашдоде - 8-13, Беэр-Шеве - 7-12, Мицпе-Рамон 3-7 и Эйлате 9-16.