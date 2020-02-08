09.02 06:53 MIGnews.com

Ноль и ниже: волна необычного холода в Израиле

שבת חורפית: כ-20 סנטימטר של שלג נערמו במפלס התחתון באתר החרמון@rubih67 (צילום: אתר החרמון) pic.twitter.com/tLJ4Qq3bPC — כאן חדשות (@kann_news) February 8, 2020

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Израильские СМИ предупреждают, что в ближайшие дни в стране “будет по настоящему холодно”.В Иерусалиме будет минус два, в некоторых районах Голанских высот - минус пять. Такие условия, несомненно, способствуют выпадению снега, но метеорологи пока скептично относятся к подобной перспективе.Минувшей ночью в Иерусалиме все еще было относительно “тепло” - +4, но завтра ожидается ощутимое падение температуры. Сегодня в Кацрин ожидается 3-10 градусов, в Цфате - 0-4, Тверии - 7-13, Хайфе - 5-10, Афуле - 5-12, Бейт-Шеан - 7-14, Тель-Авиве- 7-13, Иерусалиме 4-7, Ашдоде - 8-13, Беэр-Шеве - 7-12, Мицпе-Рамон 3-7 и Эйлате 9-16.