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Террорист атаковал военных в Алжире: есть жертвы | Фото:10.02 05:06   MIGnews.com

Террорист атаковал военных в Алжире: есть жертвы

Террорист-смертник атаковал военные казармы на юге Алжира, в результате чего погиб один солдат, сообщило министерство обороны страны.

В заявлении министерства говорится, что взрыв произошел в районе Бордж-Баджи-Мохтар. Пока ни одна группировка не взяла на себя ответственность за нападение.

Конфликт в соседней Ливии и ухудшение безопасности на другой границе Алжира, в Мали, вызвали обеспокоенность активностью боевиков в регионах Сахары и Сахеля в Северной Африке.

В 2013 году группа боевиков-исламистов организовала нападение на газоперерабатывающий завод Tiguentourine в южной части Алжира, в результате которого погибли десятки людей, в том числе иностранцы. Алжир борется с серьезным политическим кризисом после года массовых протестов, которые помогли свергнуть президента.


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