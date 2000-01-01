10.02 05:06 MIGnews.com

Террорист атаковал военных в Алжире: есть жертвы

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Террорист-смертник атаковал военные казармы на юге Алжира, в результате чего погиб один солдат, сообщило министерство обороны страны.В заявлении министерства говорится, что взрыв произошел в районе Бордж-Баджи-Мохтар. Пока ни одна группировка не взяла на себя ответственность за нападение.Конфликт в соседней Ливии и ухудшение безопасности на другой границе Алжира, в Мали, вызвали обеспокоенность активностью боевиков в регионах Сахары и Сахеля в Северной Африке.В 2013 году группа боевиков-исламистов организовала нападение на газоперерабатывающий завод Tiguentourine в южной части Алжира, в результате которого погибли десятки людей, в том числе иностранцы. Алжир борется с серьезным политическим кризисом после года массовых протестов, которые помогли свергнуть президента.