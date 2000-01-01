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В Китае исчез журналист, который писал про коронавирус | Фото:09.02 20:12   MIGnews.com

В Китае исчез журналист, который писал про коронавирус

Китайский журналист, снимавший репортажи из Ухани, пропал без вести в четверг вечером, 6 февраля. Его друзья и семья подозревают, что в его пропаже замешано правительство Китая, сообщает CNN.

Чэнь Цюши почти сразу после смерти Ли Вэньлян, 34-летнего офтальмолога из больницы в Ухани, который еще несколько месяцев назад предупредил медицинское сообщество о семи случаях заражения новым вирусом, похожим на атипичную пневмонию. Об этом он написал на сайте WeChat.

В начале января полиция Ухани объявила выговор Ли за распространение "незаконной и ложной" информации о коронавирусе и за "серьезное нарушение общественного порядка". Вскоре он сам заболел коронавирусом и скончался в прошлый четверг. Его смерть вызвала серьезную негативную реакцию в Китае из-за отсутствия свободы слова.

Правительство пыталось подавить онлайн-протесты, удаляя хэштеги, используемые в китайской социальной сети Weibo.

Подобная цензура обеспокоила друзей и семью Чэня, которые были уверены, что правительство Китая примет меры против журналиста. В пятницу, мать Чэня загрузила в Интернете видео, объясняющее, что ее сын исчез. "Я здесь, чтобы просить всех онлайн, особенно друзей в Ухане, помочь найти Цюши - выяснить, что с ним происходит", - попросила женщина.

Считается, что Чэнь был помещен в карантин полицией. Однако до исчезновения у него не наблюдалось симптомов вируса.

В августе он сообщил о продемократических акциях протеста в Гонконге, и по словам самого Чэня правительство Китая вызвало его, неоднократно допрашивало и удаляло его учетные записи в социальных сетях.

По сообщению CNN, китайские СМИ не сообщают об его исчезновении, потому что Чэнь является "запретной темой", которую китайцам запрещено обсуждать.




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