239 миллионов человек страдают от голода в Африке

К югу от африканской пустыни Сахара голодают 239 миллионов человек. Об этом свидетельствуют данные Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, сообщает Синьхуа.
"239 млн человек в субсахарской Африке страдают от голода и недоедания ... Мир и безопасность составляют единственный способ свести эту цифру к нулю. Заставишь пушки замолчать благодаря совместной работе во имя мира и развития", - заявила замглавы ФАО Мария Хелена Семедий в Аддис-Абебе.
Она сообщила, что в приоритете комитета ООН стоит борьба с голодом и недоеданием в африканских странах, а также с продовольственным дефицитом.
"Цели в области устойчивого развития направлены на ускорение прогресса в деле искоренения нищеты, голода и недоедания за счет использования недооцененного потенциала сельского хозяйства - чтобы активизировать усилия отдельных стран для достижения Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года", - добавила Семедий.