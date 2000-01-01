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Теракт в армии Афганистана: погибли солдаты США | Фото:10.02 07:10   MIGnews.com

Теракт в армии Афганистана: погибли солдаты США

Два американских военнослужащих и афганский солдат были застрелены в восточном Афганистане. Злоумышленник в агфанской военной форме открыл огонь из пулемета, сообщили в воскресенье, 9 февраля, военные США и два высокопоставленных местных чиновника.

Всего в перестрелке были ранены шесть военнослужащих США и три афганских солдата.

Перестрелка началась после того, как объединенные силы США и Афганистана завершили "сражение с ключевыми лидерами" в административном штабе района Ширзад в провинции Нангархар, сказал представитель вооруженных сил.

"Текущие сообщения указывают на то, что человек в афганской форме открыл огонь по объединенным силам США и Афганистана из пулемета", - говорится в заявлении полковника Сонни Леггетта.

"Мы все еще собираем информацию, причины или мотив нападения в настоящее время неизвестны", - добавил он.

Группировка "Талибан" не взяла на себя ответственность за это нападение. Возможно, атака была организована изнутри, когда боевик-исламист проник в афганские силы безопасности, участвовавшие в совместной операции. Нападавший был застрелен на месте.


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