09.02 11:39 MIGnews.com

На базе ЦАХАЛа - солдаты из страны, зараженной коронавирусом

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Корреспондент Радио Галей ЦАХАЛ по военным делам Цахи Дабуш сообщает о том, что на базе израильской армии проходят курс подготовки “группа солдат из страны в Восточной Азии, зараженной коронавирусом”.На прошлой неделе группа солдат из этой страны приземлилась в Израиле и проходит курс подготовки вместе с солдатами ЦАХАЛа на юге страны.Министерство здравоохранения Израиля издало инструкцию, согласно которой вводятся специальные требования в отношении лиц, побывавших в этой стране. Вопреки требованию этой инструкции, солдаты не находятся в изоляции.ЦАХАЛ, несмотря на это, принял решение продолжить совместный курс, потому что исполнение инструкций минздрава “причинит ущерб отношениям с государством в Восточной Азии”.Вместе с тем, врачи ЦАХАЛа несколько раз в день проверяют солдат из восточноазиатской страны на предмет появления симптомов коронавируса.