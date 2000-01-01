Rambler's Top100








Опросы




Nakonu.com











На базе ЦАХАЛа - солдаты из страны, зараженной коронавирусом 09.02 11:39   MIGnews.com

На базе ЦАХАЛа - солдаты из страны, зараженной коронавирусом

Корреспондент Радио Галей ЦАХАЛ по военным делам Цахи Дабуш сообщает о том, что на базе израильской армии проходят курс подготовки “группа солдат из страны в Восточной Азии, зараженной коронавирусом”.

На прошлой неделе группа солдат из этой страны приземлилась в Израиле и проходит курс подготовки вместе с солдатами ЦАХАЛа на юге страны.

Министерство здравоохранения Израиля издало инструкцию, согласно которой вводятся специальные требования в отношении лиц, побывавших в этой стране. Вопреки требованию этой инструкции, солдаты не находятся в изоляции.

ЦАХАЛ, несмотря на это, принял решение продолжить совместный курс, потому что исполнение инструкций минздрава “причинит ущерб отношениям с государством в Восточной Азии”.

Вместе с тем, врачи ЦАХАЛа несколько раз в день проверяют солдат из восточноазиатской страны на предмет появления симптомов коронавируса.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
12:00
Музыкант Юрий Лоза рассказал о размере своей пенсии
11:33
В Израиле расширили рамки карантина из-за коронавируса
11:27
Кнессет требует 8 миллионов от Став Шафир и Эхуда Барака
10:30
Аббас угрожает Трампу "дипломатической интифадой"
10:09
Не только Эти Крайф продвинулась благодаря "способностям"
09:48
Значительное повышение уровня озера Кинерет
09:27
Гешер: Кахоль Лаван украл нашу прошлогоднюю программу
09:06
Израиль: Главные прокурорши в бешенстве от слива коллег
08:34
Иран отложил запуск спутника Zafar до лучших времен
08:19
Ганц о встрече Ольмерта с Аббасом: он у меня не работает
08:04
Стрельба в Таиланде: все подробности жуткого ЧП  
07:41
Ноль и ниже: волна необычного холода в Израиле
07:04
Коронавирус: в Ухане открылся второй экспресс-госпиталь
06:42
Лидер Судана: Аллах разрешил мне встретиться с Нетаниягу
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus