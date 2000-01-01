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Убийца Ребекки Дайкс приговорен к смертной казни | Фото:09.02 09:15   MIGnews.com

Убийца Ребекки Дайкс приговорен к смертной казни

В четверг, 8 февраля, суд Бейрута приговорил к смертной казни таксиста Uber Тарка Х., обвиненного в убийстве сотрудницы посольства Великобритании.

Напомним, тело 30-летней Ребекки было обнаружено 16 декабря на обочине автомобильной трассы. Эксперты установили, что женщину изнасиловали, а потом задушили. Подозреваемый был задержан через два дня.

По словам правоохранителей, таксист забрал Дайкс с барной улицы Джиммейзи в пятницу вечером. Оттуда он повез женщину на скоростную трассу, где напал на нее и задушил веревкой. Сыщики вычислили подозреваемого с помощью камер видеонаблюдения.

В пресс-службе полиции предполагают, что друг посадил Ребекку в такси, которое должно было отвезти ее в район Ахрафия (всего в полутора километрах), где она жила. Но, по версии полиции, водитель такси вывез женщину за город, изнасиловал и убил, спрятав тело на обочине около 4 утра 17 декабря.

Известно, что водитель ранее уже был судим. По предварительным данным, мотив убийства не связан с политикой.
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