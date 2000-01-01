09.02 09:15 MIGnews.com

Убийца Ребекки Дайкс приговорен к смертной казни

Поделиться

Все по теме

Комментарии

В четверг, 8 февраля, суд Бейрута приговорил к смертной казни таксиста Uber Тарка Х., обвиненного в убийстве сотрудницы посольства Великобритании.Напомним, тело 30-летней Ребекки было обнаружено 16 декабря на обочине автомобильной трассы. Эксперты установили, что женщину изнасиловали, а потом задушили. Подозреваемый был задержан через два дня.По словам правоохранителей, таксист забрал Дайкс с барной улицы Джиммейзи в пятницу вечером. Оттуда он повез женщину на скоростную трассу, где напал на нее и задушил веревкой. Сыщики вычислили подозреваемого с помощью камер видеонаблюдения.В пресс-службе полиции предполагают, что друг посадил Ребекку в такси, которое должно было отвезти ее в район Ахрафия (всего в полутора километрах), где она жила. Но, по версии полиции, водитель такси вывез женщину за город, изнасиловал и убил, спрятав тело на обочине около 4 утра 17 декабря.Известно, что водитель ранее уже был судим. По предварительным данным, мотив убийства не связан с политикой.