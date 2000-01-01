09.02 08:22 MIGnews.com

Исраэль Кац: "Террор не достигнет своей цели"

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Министр разведки и транспорта Израиля Исраэль Кац 8 февраля посетил семью раввина Итамара Бена-Галя, погибшего в результате теракта у въезда в Ариэль.Об этом в пятницу, 9 февраля сообщает Arutz Sheva."Подонок-террорист использовал свое израильское гражданство для совершения подлого убийства. Но терроризм не достигнет своей цели. Надеюсь, мой следующий визит в поселок Хар-Браха будет приурочен к строительству нового квартала"."Когда его строительство будет одобрено, мы присвоим новому жилому району имя Итамара Бен-Галя", - написал министр на своей странице в Twitter.Напомним, 6 февраля министр совершил свой первый визит в поселенческий форпост Хават-Гилад, и принял участие в написании свитка Торы в память о рабби Разиэле Шевахе, погибшего месяц назад в результате теракта.В траурной церемонии похорон принимали участие несколько сотен человек, представлявших, в основном, религиозно-сионистскую общину Израиля.Среди них был спикер кнессета Юлий Эдельштейн (Ликуд), а также министр сельского хозяйства Ури Ариэль (Еврейский дом).