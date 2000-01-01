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Исраэль Кац: `Террор не достигнет своей цели` | Фото:09.02 08:22   MIGnews.com

Исраэль Кац: "Террор не достигнет своей цели"

Министр разведки и транспорта Израиля Исраэль Кац 8 февраля посетил семью раввина Итамара Бена-Галя, погибшего в результате теракта у въезда в Ариэль.

Об этом в пятницу, 9 февраля сообщает Arutz Sheva.

"Подонок-террорист использовал свое израильское гражданство для совершения подлого убийства. Но терроризм не достигнет своей цели. Надеюсь, мой следующий визит в поселок Хар-Браха будет приурочен к строительству нового квартала".

"Когда его строительство будет одобрено, мы присвоим новому жилому району имя Итамара Бен-Галя", - написал министр на своей странице в Twitter.

Напомним, 6 февраля министр совершил свой первый визит в поселенческий форпост Хават-Гилад, и принял участие в написании свитка Торы в память о рабби Разиэле Шевахе, погибшего месяц назад в результате теракта.

В траурной церемонии похорон принимали участие несколько сотен человек, представлявших, в основном, религиозно-сионистскую общину Израиля.

Среди них был спикер кнессета Юлий Эдельштейн (Ликуд), а также министр сельского хозяйства Ури Ариэль (Еврейский дом).
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