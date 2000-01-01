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Стрельба в Мексике: погибли шесть человек | Фото:09.02 07:37   MIGnews.com

Стрельба в Мексике: погибли шесть человек

Не менее шести человек стали в четверг жертвами расправы вооруженных бандитов в одном из ресторанов муниципалитета Тлакепаке в мексиканском штате Халиско.

Об этом в пятницу, 9 февраля сообщает портал Excelsior.

По данным портала, около десяти бандитов вошли в заведение, когда там обедала группа людей, и открыли по ней огонь.

Издание отмечает, что задержать нападавших не удалось.

Прибывшая на место полиция обнаружила, что погибшие также были вооружены, но не успели оказать сопротивление. В пресс-службе полиции предполагают, что речь идет о конфликте между местными бандитскими группами.
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