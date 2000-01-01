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youtube 09.02 17:28   MIGnews.com

В Иудейской пустыне пропал 19-летний турист

В Иудейской пустыне пропал 19-летний турист Иегуда Гидрон, сообщает Аруц Шева в пятницу, 9 февраля. Спасатели из Ардара, Эциона и Эйн-Геди начали поиски подростка.

Отмечается, что последний раз юноша связывался со своей семьей около 9 часов вечера в четверг, 8 февраля.

В поисках туриста также используют беспилотные спасательные аппараты. Поиски Иегуды сосредоточены вокруг Мишмар Стрим, Цеэлим Стрим и в районе Эйн-Геди.

Гидрон прибыл в Эйн-Геди в ночь со среды на четверг – в 2 часа ночи. Примерно в 9:00 он сказал отцу, что идет к водопаду.

Спасательные команды не знают точно маршрут Иегуды Гидрона и опасаются за его жизнь.
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