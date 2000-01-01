09.02 14:52 MIGnews.com

Французский министр стал героем сексуального скандала

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Во Франции министра комплексных экологических преобразований страны Николя Юло обвинили в сексуальном насилии и домогательстве, сообщает The Guardian.В своем интервью еженедельнику Ebdo, политик назвал обвинения в его адрес "позорными". Издание отмечает, что Юло обвинила женщина из хорошо известной французской политической семьи.По словам отца пострадавшей, министр вступил в сексуальную связь с его дочерью "под принуждением". Инцидент произошел в 1997 году, однако женщина обратилась в полицию спустя 11 лет – в 2008-ом, - когда срок для открытия дела уже истек.Тогда Юло попросили, но вскоре дело было закрыто. Вспоминая случай 10 летней давности, политик заявил, что обвинения в его адрес были "неправомерными и необоснованными".Однако это не последний выпад в сторону самого популярного министра Франции. Есть информация, что второй предполагаемой жертвой стала бывшая сотрудницы его фонда. Имя ее не называется, однако когда к ней обратились журналисты, то экс-сотрудница фонда полностью все отрицала.Накануне Юло заявил, что не рассматривает вопрос отставки.При этом, в правительстве страны выступили в поддержку министра."Объяснения Юло были "ясными и четкими, и у нас нет причин сомневаться в его словах", – сказал премьер-министр Франции Эдуард Филипп.Напомним, недавно во Франции началось расследование в отношении министра бюджета Жерара Дарманена по делу об изнасиловании.