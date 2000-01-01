09.02 14:15 MIGnews.com

Американский посол раскритиковал политику издания "Гаарец"

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Посол США в Израиле Дэвид Фридман выступил с критикой в адрес газеты "Гаарец" и ее публициста Гидеона Леви."Разве у вас не осталось приличий?", - задается вопросом дипломат в сообщении, обнародованном в пятницу, 9 февраля в Twitter.Поводом для критики стала, размещенная в "Гаарец" статья, в которой Гидеон Леви осуждал поддержку послом США семьи убитого в теракте раввина Итамара Бен-Галя, отца четырех детей.Недовольство публициста издания вызвал тот факт, что покойный раввин проживал в поселении Хар-Браха, находящегося на "оккупированных", как особо подчеркивалось в статье, территориях.Отметим, в редакционном комментарии критиковалось отношение американского посла к поселениям, включая предоставление в качестве подарка машины скорой помощи, а поселение Хар-Браха, в котором жил убитый в понедельник в Ариэле 29-летний раввин в статье "Гаарец" было названо "горой проклятий".Также американский посол усомнился в том, что в редакции "Гаарец" понимают, что такое порядочность.Позже издатель "Гаарец" Амос Шокен написал комментарий, в котором поддержал Гидеона Леви. "Поддержка администрацией США политики Израиля вредит миру, увековечивает апартеид и оккупацию", - написал он. По словам Шокена, подобные действия ведут лишь к новым жертвам террора.