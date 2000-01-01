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Поезда из Хайфы перестанут ходить в Тель-Авив на 6 дней | Фото:09.02 13:37   MIGnews.com

Поезда из Хайфы перестанут ходить в Тель-Авив на 6 дней

Железная дорога в районе Тель-Авива прекратит функционировать с раннего утра понедельника 19 февраля до утра воскресенья 25-го по плану Управления железных дорог .

Об этом в пятницу, 9 февраля сообщает Arutz Sheva со ссылкой на Железнодорожное управление.

Станции будут закрыты в 00:01 19 февраля, а на исходе Шабата, 24 февраля (около 18:30), будет полностью прекращено движение между станцией Хайфа-Бат-Галим и всеми Тель-Авивскими станциями в обоих направлениях.

Движение возобновится тем же вечером в 23:59. Временное прекращение пассажирского движения необходимо для проведения работ по прокладке новых железнодорожных путей в районе Герцлии и Кфар-Шмарьяху.

По данным издания, чтобы хотя бы отчасти компенсировать пассажирам неудобства, "Ракевет Исраэль" организует автобусные подвозки между станциями, куда будут доходить поезда, и станциями, где движение прекратится. Кроме того, будут ходить минибусы из Тель-Авива в аэропорт Бен-Гурион.
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