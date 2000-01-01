10.02 01:37 MIGnews.com

В Таиланде мужчина выиграл миллион и покончил с собой

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Житель Таиланда Джиравут Понгпхан покончил с собой после того, как потерял выигрышный билет в лотерею на сумму в более миллиона долларов.Об этом в пятницу, 9 февраля сообщает The Mirror.По данным издания, мужчина решил отпраздновать выигрыш с семьей и друзьями и пригласил их к себе домой. На следующий день после торжества мужчина обнаружил, что лотерейный билет пропал, а без него деньги ему выдать отказались.Понгфан впал в депрессию, и из-за стресса перестал выходить на работу. В итоге он свел счеты с жизнью 31 января.По словам знакомых Джиравута, он настолько привык к мысли, что теперь будет жить на широкую ногу, что не смог пережить пропажу. Мужчина покончил с собой, оставив предсмертную записку: "Мне очень жаль. Пожалуйста, не запугивайте мою семью. Я на самом деле выиграл в лотерею".Для того чтобы увеличить свои шансы на выигрыш, Понгфан купил семь билетов с похожими номерами — и такой подход оказался эффективным, уточняет издание.Неизвестно, что произошло с пропавшими билетами и присвоил ли деньги какой-нибудь другой человек, пишет газета.