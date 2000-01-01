09.02 22:22 MIGnews.com

Почему Россия не вернула самолет Качинського Польше?

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Обломки самолета при крушении, которого погиб польский президент Лех Качинський остаются в России, так как польская сторона еще не закончила расследование. Об этом заявил РИА Новости посол в Варшаве Сергей Андреев."Тема возвращения в Польшу обломков президентского самолета чрезмерно политизирована, вокруг нее искусственно создается повышенный ажиотаж, как будто этот вопрос имеет некое символическое значение. Между тем, с точки зрения практической, вопрос о том, где находятся обломки — в России или в Польше", — существенного значения не имеет", — приводит издание слова дипломата.При этом, по словам Андреева, польским экспертам на всех этапах расследования предоставляли полный доступ к остаткам самолета."Страсти, которые нагнетаются по этому поводу, — это просто одно из средств давления на нас", - добавил он, выразив удивление тем, что Варшава до сих пор не закрыла дело. По его словам, причина катастрофы стала ясна еще с 2011 года, когда Межгосударственный авиационный комитет и польская комиссия Мюллера обнародовали свои доклады."Страсти, которые нагнетаются по этому поводу, — это просто одно из средств давления на нас", - резюмировал он.Самолет Ту-154 Леха Качинського потерпел крушение в 2010 году при заходе на посадку в аэропорту "Смоленс-Северный". На его борту находились члены высшего руководства страны, культурные деятели, а также члены экипажа. Все они погибли. Официальной причиной катастрофы является ошибка пилотов и недостатки в обеспечении полета.