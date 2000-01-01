09.02 12:34 MIGnews.com
В Хевроне предотвращен теракт
На контрольно-пропускном пункте на шоссе №60, недалеко от лагеря беженцев Аль-Фавар в районе Хеврона, вооруженный ножом араб попытался напасть на солдата Армии обороны Израиля.
Об этом в пятницу, 9 февраля сообщает Arutz Sheva.
Инцидент произошел в Хевроне в районе Пещеры Праотцев, уточняет издание.
Подозреваемый задержан и передан спецслужбам для допроса.
В пресс-службе ЦАХАЛа сообщили, что в результате инцидента никто из военнослужащих не пострадал.
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