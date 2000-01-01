09.02 11:45 MIGnews.com

Курды захватили двух палачей "Исламского государства"

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Сирийские курды захватили двух последних палачей "Исламского государства". Террористы известны казнями и пытками американских журналистов, сообщает газета The New York Times со ссылкой источник в правительстве США.По сведениям издания, террористов зовут Александра Коти и аш-Шафи Эльшейх, они входили в отряд инквизиторов под названием Beatles, который назвали в честь британской музыкальной группы из-за британского акцента террористов. Предполагается, что все члены группы проживали в свое время в Лондоне.Главаря Beatles Мухаммеда Эмвази ликвидировали в 2015 году в ходе авиаудара по позициям ИГ. Еще один - Эйн Дэвис – на сегодняшний день находится под стражей на территории Турции.Отряд более известен своими изощренными пытками заложников. На его счету казни порядка 27 пленников, в том числе американских журналистов Джеймса Фоули и Стивена Сотлоффа.