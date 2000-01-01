09.02 13:09 MIGnews.com

В Мексике задержали лидера крупнейшего наркокартеля

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В Мексике задержали предполагаемого лидера одного из самых могущественных наркокартелей страны "Лос-Сетас", сообщает газета Heraldo de Mexico.По данным издания, Хосе Мария Гисар Валенсия был задержан в ходе совместной спецоперации сотрудников управления военно-морского флота и федеральной полиции.Гисаб, более известный под псевдонимом "Z43" и "Эль Чарли", считается ответственным за ввоз на территорию США ряда наркотических средств, в том числе кокаина и метамфитамина. Также он руководил перевозками наркотиков из Гватемалы в Мексику.В 2014 году власти США предложили награду в размере 5 миллионов долларов за информацию о месте нахождении наркобарона.