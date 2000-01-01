09.02 09:17 MIGnews.com

Управляющая New Israel Fund задержана в аэропорту Бен-Гурион

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Заместитель директора неправительственной организации New Israel Fund Дженнифер Гурович была задержана израильскими иммиграционными властями по прилету в аэропорт Бен-Гурион.New Israel Fund был организован в 1979 году “в целях продвижения равенства и социальной справедливости для всех израильтян”.Газета Гаарец сообщает, что Гурович три раза допросили. Следователи интересовались связями Фонда с израильскими неправительственными организациями.Следователи также интересовались отношением Фонда к кампании бойкота Израиля (BDS). Гурович ответила, что ее организация выступает против BDS.Власти сообщили, что въезд Гурович в Израиль был задержан “из соображений безопасности”. Управление народонаселения и иммиграции заявило, что “данный пассажир возбудил подозрения у работников пограничной службы. Управление отрицает обвинение в том, что Гурович спрашивали о BDS.Управление Фонда в Сан-Франциско резко осудило “кампанию запугивания активистов и неправительственных организаций, которую правительство Нетаниягу теперь распространило и на диаспору”.