Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












Управляющая New Israel Fund задержана в аэропорту Бен-Гурион 09.02 09:17   MIGnews.com

Управляющая New Israel Fund задержана в аэропорту Бен-Гурион

Заместитель директора неправительственной организации New Israel Fund Дженнифер Гурович была задержана израильскими иммиграционными властями по прилету в аэропорт Бен-Гурион.

New Israel Fund был организован в 1979 году “в целях продвижения равенства и социальной справедливости для всех израильтян”.

Газета Гаарец сообщает, что Гурович три раза допросили. Следователи интересовались связями Фонда с израильскими неправительственными организациями.

Следователи также интересовались отношением Фонда к кампании бойкота Израиля (BDS). Гурович ответила, что ее организация выступает против BDS.

Власти сообщили, что въезд Гурович в Израиль был задержан “из соображений безопасности”. Управление народонаселения и иммиграции заявило, что “данный пассажир возбудил подозрения у работников пограничной службы. Управление отрицает обвинение в том, что Гурович спрашивали о BDS.

Управление Фонда в Сан-Франциско резко осудило “кампанию запугивания активистов и неправительственных организаций, которую правительство Нетаниягу теперь распространило и на диаспору”.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
10:33
Шестимесячный ребенок погиб во время пожара в Тель-Шева
10:23
Хаменеи – Трампу: Ни один враг не сможет парализовать Иран
10:05
Израиль импортирует песок с Родоса для укрепления побережья
09:55
США: кандидат в Верховный суд подверг Трампа критике
09:29
Израиль подорвал возможности ХАМАСа создавать тоннели
09:10
Умер экс-вратарь сборной СССР по футболу Виктор Чанов
09:05
Израиль: Формула контроля над ценами будет изменена
08:55
Луврский террорист: я не получал указы от ISIS
08:51
Организатор терактов 11 сентября написал Обаме
08:33
Видео: ортодоксы перекрыли перекресток Геа  
08:24
В Иудее и Самарии арестовали 8 подозреваемых в терроризме
08:05
Американские ВВС ликвидировали 11 членов Аль-Каиды в Сирии
07:55
США: сенат утвердил генерального прокурора
07:37
Эйлат вернулся к нормальной жизни
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus