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09.02 23:21   MIGnews.com

В Канаде начали войну против селфи с покойниками

В Квебеке (Канада) похоронные агентства решили начать войну с людьми, которые, несмотря на все запреты, продолжают делать селфи с покойниками. Во многих компаниях были введены запреты на фотосьемку во время траурной церемонии или же сами родственники требуют не делать селфи с усопшими.

Однако люди игнорируют данные просьбы и все равно продолжают делать кадры, после чего публикуют снимки в соцсети.

Президент ассоциации Дэнис Десрочерс заявил, что, несмотря на то что подобные фотографии не являются чем-то новым, сейчас это перешло все рамки приличия.

Несмотря на это, некоторые специалисты считают, что похоронные селфи не являются неуважением. Они считают, что это даже полезно для оплакивания успопшего.
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