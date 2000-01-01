09.02 09:10 MIGnews.com

Умер экс-вратарь сборной СССР по футболу Виктор Чанов

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Бывший голкипер киевского "Динамо" и сборной СССР по футболу Виктор Чанов скончался в возрасте 57 лет. Об этом сообщает газета "Гордон".По информации издания, смерть наступила около 19:50 мск 8 февраля.В бытность игроком Чанов защищал цвета киевских "Динамо" и ЦСКА-Борисфен, донецкого "Шахтера", израильских "Маккаби" (Хайфа) и "Бней Иегуда". Вратарь – трехкратный чемпион СССР, пятикратный обладатель национального Кубка, чемпион Израиля, победитель Кубка обладателей кубков 1986 года.Чанов выступал за национальную команду с 1982 по 1990 годы. За это время он принял участие в 21 матче, в которых пропустил восемь мячей. В составе сборной СССР он стал серебряным призером чемпионата Европы 1988 года.