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скриншот с видео YouTube 09.02 09:10   MIGnews.com

Умер экс-вратарь сборной СССР по футболу Виктор Чанов

Бывший голкипер киевского "Динамо" и сборной СССР по футболу Виктор Чанов скончался в возрасте 57 лет. Об этом сообщает газета "Гордон".

По информации издания, смерть наступила около 19:50 мск 8 февраля.

В бытность игроком Чанов защищал цвета киевских "Динамо" и ЦСКА-Борисфен, донецкого "Шахтера", израильских "Маккаби" (Хайфа) и "Бней Иегуда". Вратарь – трехкратный чемпион СССР, пятикратный обладатель национального Кубка, чемпион Израиля, победитель Кубка обладателей кубков 1986 года.

Чанов выступал за национальную команду с 1982 по 1990 годы. За это время он принял участие в 21 матче, в которых пропустил восемь мячей. В составе сборной СССР он стал серебряным призером чемпионата Европы 1988 года.
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