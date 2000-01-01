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09.02 08:55   MIGnews.com

Луврский террорист: я не получал указы от ISIS

"Луврский террорист" совершивший вооруженное нападение на солдат у Лувра в Париже заявил властям, что он действовал в одиночку. Абдулла Хамами подчеркнул, что не получал указов от джихадистской организации "Исламское Государство", известной как ISIS.

Об этом сообщает France 24 со ссылкой на источник близкий к расследованию.

Подозреваемым, является 29-летний гражданин Египта Абдулла Хамами. На прошлой неделе он совершил атаку с мачете против французских солдат. В результате террорист был ранен четырьмя выстрелами в живот, и был госпитализирован.

Изначально он отказался говорить с полицией и давать показания.
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