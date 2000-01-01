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Американские ВВС ликвидировали 11 членов Аль-Каиды в Сирии | Фото: Thinkstock09.02 08:05   MIGnews.com

Американские ВВС ликвидировали 11 членов Аль-Каиды в Сирии

ВВС США в ходе двух авиаударов ликвидировали 11 членов "Аль-Каиды" в том числе боевика, связанного с главой группировки Усамой бен Ладеном. Об этом говорится в официальном заявлении Пентагона.

Американские войска убили 11 Аль-Каиды в двух воздушных ударов в районе Идлиб, Сирия, в этом месяце, в том числе член со ссылками на покойного Усамы бен Ладена и других лидеров группы, Пентагон заявил в среду.

Уточняется, что в авианалеты были совершены вблизи Идлиба в Сирии, 3 и 4 февраля.

В результате авиаударов 4 февраля, был также убит Абу Хани аль-Масри. Отмечается, что он курировал создание и деятельность многих тренировочных лагерей "Аль-Каиды" в Афганистане в 1980-х и 1990-х гг.

Аль-Масри также был связан с главой группировки Усамой бен Ладеном.
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