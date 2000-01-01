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Полиция разгоняла негодующих ортодоксов водяными пушками 09.02 19:29   MIGnews.com

Полиция разгоняла негодующих ортодоксов водяными пушками

По Израилю прокатилась волна протестов, на которых ортодоксы требовали освободить 24-летнего студента йешивы, которого арестовали за уклонение от призыва в армию, несмотря на приходившие повестки. Его арест был продлен на 10 дней.

Протесты были инициировали члены нехасидской организации "Фракция Иерушалми" во главе с раввином Шмуэлем Ауэрбахом. Они продлились всю ночь с 8 на 9 февраля и продолжились в четверг.



Демонстранты блокировали различные транспортные артерии страны – перекресток Бар-Илан в Иерусалиме, улицы раввина Акивы в Бней-Браке и Нахар-Эмек в Бейт-Шемеше, а трасса Тель-Авив-Иерусалим была перекрыта в сторону столицы на перекрестке Латрун около Модиина. На настоящий момент движение уже везде было восстановлено.




Не все демонстрации проходили мирно – после столкновений с полицейскими были арестованы 6 протестовавших в Бейт-Шемеше и 18 из Иерусалиме. На перекрестке Бар-Илан ортодоксы начали выкрикивать оскорбления в адрес женщин-полицейских, называя их "шиксами". Для разгона протестов правоохранители были вынуждены применить водяные пушки.
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