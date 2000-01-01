Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












Иорданец, убивший 7 израильских школьниц, выходит на свободу 09.02 17:29   MIGnews.com

Иорданец, убивший 7 израильских школьниц, выходит на свободу

Несмотря на то, что иорданскому террористу Амхеду Дакамсеху, осужденному за убийство 7 израильских школьниц, осталось отсидеть еще месяц до окончания срока, его родственники утверждают, что он будет выпущен в течение суток.

Напомним, что в 1997 году пограничник Дакамсех открыл автоматный огонь по экскурсионной группе из Бейт-Шемеша, которая прибыла на лежащий на границе двух государств "остров мира" Нахараим. В результате теракта погибли шесть школьниц были ранены, семь погибли, а Дакамсеха посадили на 20 лет в тюрьму.

Ранее его уже хотели выпустить досрочно – в 2013 году 110 из 150 членов иорданского парламента подписали петицию с требованием помиловать Дакамсеха. Видя это, родители погибших девочек потребовали вмешательства премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу и провели демонстрацию перед зданием иорданского консульства в Тель-Авиве.

Кроме того, в интернете стартовала ответная петиция с требованием не освобождать убийцу досрочно. Ее подписали более 1000 человек.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
17:48
В Турции будет референдум о расширении полномочий президента
17:22
Турция сообщила об ударе ВКС РФ по турецким военным в Сирии
16:59
Эйфелеву башню обнесут стеной от террористов
16:30
Новое оружие ХАМАСа против Израиля - боевые псы
16:17
Жилищный вопрос: Спрос падает, цены пока нет
15:55
МВФ в восторге от экономики Израиля
15:37
По факту смерти вратаря Чанова заведено уголовное дело
15:10
Древнейшую в мире пирамиду нашли под толщей льда в Аляске
14:54
Кремль не комментирует сообщения о поставках ракет в Сирию
14:41
Ирландия намерена признать Палестину
14:28
"Всеукраинская теща" едет в Израиль!
13:51
Франция: власти назвали возможную причину взрыва на АЭС
13:27
В США уборщик за год зарабатывает более $230 тысяч
13:12
Charlie Hebdo изобразил Меркель с отрезанной головой в руке
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus