09.02 17:29 MIGnews.com

Иорданец, убивший 7 израильских школьниц, выходит на свободу

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Несмотря на то, что иорданскому террористу Амхеду Дакамсеху, осужденному за убийство 7 израильских школьниц, осталось отсидеть еще месяц до окончания срока, его родственники утверждают, что он будет выпущен в течение суток.Напомним, что в 1997 году пограничник Дакамсех открыл автоматный огонь по экскурсионной группе из Бейт-Шемеша, которая прибыла на лежащий на границе двух государств "остров мира" Нахараим. В результате теракта погибли шесть школьниц были ранены, семь погибли, а Дакамсеха посадили на 20 лет в тюрьму.Ранее его уже хотели выпустить досрочно – в 2013 году 110 из 150 членов иорданского парламента подписали петицию с требованием помиловать Дакамсеха. Видя это, родители погибших девочек потребовали вмешательства премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу и провели демонстрацию перед зданием иорданского консульства в Тель-Авиве.Кроме того, в интернете стартовала ответная петиция с требованием не освобождать убийцу досрочно. Ее подписали более 1000 человек.