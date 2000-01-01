09.02 15:37 MIGnews.com

По факту смерти вратаря Чанова заведено уголовное дело

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Смерть экс-вратаря советской футбольной сборной и киевского "Динамо" Виктора Чанова, возможно, произошла по причинам нападения на бывшего игрока третьих лиц. Об этом сообщил глава Деснянского управления полиции Украины Александр Косовский.Правоохранители Киевской области сообщили также о заведенном по факту смерти Чанова уголовного дела по статье "Умышленное убийство". Как уже сообщали Вести.Ru, бывший футболист скончался 8 февраля в возрасте 57 лет.При этом, как сообщило издание "Спорт-экспресс", предварительно установлено, что 21 января 2017 года мужчину без сознания доставила в медицинское учреждение "скорая помощь" из села Рославичи Васильковского района Киевской области. По словам врачей, Чанов получил множественные травмы при падении с высоты.Однако по другим данным, бывший игрок был избит неизвестными лицами и брошен неподалеку от села Рославичи. "Пациенту с тяжелым диагнозом оказывалась необходимая медицинская помощь, все время он был без сознания, — приводит пресс-служба Национальной полиции слова Косовского. – Накануне вечером медики констатировали смерть футболиста".В данный момент назначается судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти. Все собранные материалы через органы прокуратуры будут переданы в главное управление Национальной полиции Киевской области, где и произошло трагическое событие.