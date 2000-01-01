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YouTube 09.02 13:51   MIGnews.com

Франция: власти назвали возможную причину взрыва на АЭС

Французские власти заявили, что по предварительным данным, взрыв в машинном зале электростанции в Фламанвилль, побережье Ла-Манша произошел в результате короткого замыкания.

Также сообщается, что нет никакого риска выброса радиации. На данный момент причины ЧП выясняются. Однако власти склонны к наиболее вероятной версии – взрыв произошел из-за короткого замыкания.

Напомним, часами ранее поступила информация о том, что на французской ядерной электростанции в Фламанвилль, побережье Ла-Манша, прогремел взрыв. В результате инцидента несколько человек получили отравления.
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