Франция: власти назвали возможную причину взрыва на АЭС
Французские власти заявили, что по предварительным данным, взрыв в машинном зале электростанции в Фламанвилль, побережье Ла-Манша произошел в результате короткого замыкания.
Также сообщается, что нет никакого риска выброса радиации. На данный момент причины ЧП выясняются. Однако власти склонны к наиболее вероятной версии – взрыв произошел из-за короткого замыкания.
Напомним, часами ранее поступила информация о том, что на французской ядерной электростанции в Фламанвилль, побережье Ла-Манша, прогремел взрыв. В результате инцидента несколько человек получили отравления.